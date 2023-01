Daniella Chávez - Reprodução / Instagram

Daniella ChávezReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2023 10:00

Rio - A chilena Daniella Chavez faz muito sucesso no OnlyFans. Fã de futebol, a beldade comemorou a goleada da sua equipe do coração, o O’Higgins sobre o Colo Colo com uma promoção na plataforma de conteúdo adulto.

fotogaleria

"Golear a Colo Colo é como um orgasmo! Nos vemos no OnlyFans", escreveu Daniella, que também realizou um desconto na sua assinatura da plataforma, devido a vitória da sua equipe.

Nascida no Chile, Daniella vive no México. Ela já afirmou ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Durante a Copa do Mundo, torceu contra a Argentina, porém, não teve jeito e os "hermanos" faturaram o título.