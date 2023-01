Victor Sa Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Carioca no Estadio Maracana. 23 de Janeiro de 2023, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/01/2023 20:03

Rio - Em clássico bem truncado, Botafogo e Fluminense se enfrentaram neste domingo (29), no Maracanã, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro explorou os contra-ataques e levou a melhor na partida, ao vencer por 1 a 0 com gol do atacante Victor Sá, marcado na segunda etapa.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 9 pontos e pulou para a terceira colocação do Campeonato Carioca. Enquanto isso, o Fluminense se manteve na segunda colocação, com um ponto e um jogo a mais que o Alvinegro.

O Fluminense dominou a posse de bola no primeiro tempo com 64,8%, mas não levou tanto perigo ao gol do rival alvinegro. Por sua vez, o Botafogo criou a única chance de perigo da primeira etapa aos oito minutos. Marçal cobrou falta e cruzou na área, Gabriel Pires subiu mais do que a defesa adversária e cabeceou, levando muito perigo ao gol de Fábio.

Fernando Diniz decidiu adotar uma postura mais ofensiva no segundo tempo, com a entrada de Keno no lugar de Yago Felipe. A mudança surtiu efeito imediato, com o atacante sendo derrubado na área aos três minutos após lançamento de Ganso e sofrendo pênalti. Na cobrança, Calegari chutou forte, mas Lucas Perri fez bela defesa e impediu o gol tricolor.

O Fluminense sentiu o pênalti perdido e, consequentemente, o Botafogo cresceu na partida e começou a levar perigo ao gol tricolor. Aos 10 minutos, Tiquinho recebeu cruzmaneto de Lucas Piazon, bateu de primeira e quase abriu o placar. Cinco minutos depois, o gol. Tchê Tchê fez belo lançamento e encontrou Victor Sá, sozinho pela esquerda. O atacante partiu para cima e bateu na saída de Fábio para balançar as redes. A arbitragem marcou impedimento, mas a revisão do árbitro de vídeo validou o gol.

FLUMINENSE X BOTAFOGO

Local: Maracanã

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Raphael dos Reis.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Arthur), Nino, Manoel (Lima), Calegari (Guga); André, Martinelli, Yago Felipe (Keno), Ganso (Giovanni); Arias e Cano

BOTAFOGO: Lucas Perri; Rafael (Daniel Borges), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Danilo Barbosa), Patrick de Paula (Marlon Freitas), Gabriel Pires e Lucas Piazon; Victor Sá (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento).

Gol: BOT: Victor Sá (15'/2°T)

Cartões amarelos: FLU: André e Ganso. BOT: Rafael, Marçal e Gabriel Pires.

Cartões vermelhos: -