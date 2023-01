Mitoma foi o herói da classificação do Brighton contra o Liverpool na Copa da Inglaterra - Glyn KIRK / AFP

Publicado 29/01/2023 17:20

O Brighton brilhou e venceu de virada o Liverpool por 2 a 1 em uma partida emocionante neste domingo (29), garantindo sua classificação para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. Após o gol inicial de Elliott, Dunk empatou para os anfitriões na primeira etapa. No segundo tempo, a estrela do japonês Mitoma brilhou, e ele marcou nos acréscimos, garantindo a vitória e a classificação dos 'Seagulls'.

A vitória do Brighton na Copa da Inglaterra garantiu sua classificação para as oitavas de final. A equipe conhecerá seu próximo adversário após o sorteio na próxima segunda-feira (30), com os jogos previstos para serem realizados entre fevereiro e março.



Os Reds começaram a partida controlando e produzindo as melhores ações do jogo, mas sofreram dois grandes sustos dos visitantes, com lateral-direito Alexander-Arnold impediu o Brighton de marcar duas vezes no início da partida ao tirar ambas em cima da linha.

Depois de perder uma grande chance, Salah apareceu de vez para o jogo. Aos 30 minutos, o egípcio fez boa jogada pela direita e acionou Elliott, que abriu o placar. A vantagem, no entanto, durou apenas oito minutos. A defesa do Liverpool cortou um cruzamento para a entrada da área e a bola achou Lamptey, sozinho, que chutou. A bola ainda desviou em Dunk antes de morrer no fundo do gol para empatar a partida.



Na segunda etapa, o Brighton voltou melhor e tomou as rédeas do jogo. Após perder duas oportunidades com Ferguson, a equipe visitante persistiu e conseguiu fazer o gol da virada. Em uma jogada ensaiada de falta, Estupiñan cruzou para Mitoma, que driblou o zagueiro Joe Gómez e marcou nos acréscimos para selar a classificação.