Daniel Alves está preso após ser acusado de estupro - Vincenzo PINTO / AFP

Daniel Alves está preso após ser acusado de estuproVincenzo PINTO / AFP

Publicado 29/01/2023 16:14

Barcelona - Preso há 10 dias após ter sido acusado de estupro, o lateral-direito Daniel Alves jogou uma partida de futebol dentro do Centro Penitenciário de Brians 2, na última quinta-feira (26). Por conta da grande repercussão, as autoridades decidiram instalar telas para impedir que vizinhos assistam o que ocorre dentro do presídio. A informação é do jornal local "La Vanguardia".

O veículo ainda informou que os policiais que trabalham no local não são autorizados a dar detalhes sobre o dia a dia do lateral-direito na prisão. O jogador segue no aguardo da apresentação do recurso de seus advogados de defesa junto à Justiça de Barcelona, nesta segunda-feira.

Daniel Alves estaria tendo um comportamento muito tranquilo nestes primeiros dias preso. Bem reservado, o jogador divide cela com o brasileiro Coutinho, que teria sido o guarda-costas de Ronaldinho Gaúcho quando foi preso, e trabalhado por anos no local onde Dani Alves supostamente teria estuprado uma mulher de 23 anos.