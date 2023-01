Neto aproveitou, ainda, para rasgar elogios a Abel Ferreira - Reprodução

Neto aproveitou, ainda, para rasgar elogios a Abel FerreiraReprodução

Publicado 29/01/2023 17:15

Rio - Abel Ferreira conquistou mais um título no Brasil, neste sábado, ao ganhar do Flamengo na final da Supercopa do Brasil. Logo após a sétima conquista do treinador sob o comando do Palmeiras, o apresentador Neto, da Bandeirantes, elogiou o trabalho do português nas redes sociais.

Na opinião do ex-jogador de futebol, o atual técnico do alviverde paulista deveria ser o sucessor de Tite no cargo da Seleção. O treinador da equipe no Mundial do Qatar se despediu do comando técnico brasileiro após a eliminação nas quartas de final para a Croácia. Neto, que tem uma grande identificação com o Corinthians, também aproveitou o momento para brincar com a rivalidade.



"Abel na Seleção, já. Urgente. Assim, o Verdão para de ganhar também, lógico!", publicou o ex-jogador do Corinthians.



Além deste comentário, Neto também destacou a qualidade do trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras. Apesar do mau comportamento do português durante partidas decisivas, na decisão contra o Flamengo neste domingo, ele chegou a chutar um microfone da transmissão na área técnica.



"Sétimo título do Abel no Palmeiras. Um monstro na gestão de pessoas. Parabéns. Prefiro ele chutando microfone do que esses treinadores vendo estatística em computador. Aliás, mil vezes", concluiu.



O Palmeiras se tornou campeão da Supercopa do Brasil após vencer o Flamengo em uma partida emocionante com muitos gols. Pelo placar de 4 a 3, o alviverde conseguiu sair do estádio Mané Garrincha, em Brasília, com título sobre o rival interestadual.