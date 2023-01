Messi beija a taça da Copa do Mundo - FOTO: Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 30/01/2023 12:29

Rio - Grande nomes da Copa do Mundo de 2022, Lionel Messi chamou atenção do mundo ao beijar a taça após a vitória sobre a França na decisão. Em entrevista à rádio argentina Urbana Play, o craque falou sobre o momento que ficou eternizado e disse ter sido "convocado" pela própria taça.

"Eu a vi lá e não pude deixar de fazer o que fiz. A taça me chamou, me disse: 'venha me agarrar, agora sim você pode me tocar'. Eu a vi ali brilhando naquele lindo estádio e não pensei", afirmou Messi.

"Daquele dia em diante, tudo mudou para mim. Aquilo que sonhei e desejei ao longo da minha carreira tornou-se realidade", completou.

Durante a entrevista, Messi também falou sobre a pressão pela conquista do título da Argentina, que não era campeã há 36 anos.

"Estava muito tranquilo antes da final. Consegui dormir bem porque senti que estávamos a fazer as coisas bem. Estava muito tranquilo", declarou.