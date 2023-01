Deyverson fez o gol do título da Libertadores do Palmeiras em cima do Flamengo - EITAN ABRAMOVICH / AFP

Publicado 30/01/2023 19:56

Rio - A postura do atacante Deyverson, que comemorou o título do Palmeiras sobre o Flamengo na Supercopa do Brasil , no último sábado (28), não agradou ao Cuiabá. Segundo o jornalista Gabriel Amorim, o jogador foi multado pela diretoria do Dourado.

Deyverson não recebeu bem a notícia de que seria punido. O jogador se mostrou bem chateado com a situação e não descarta rescindir seu contrato com o time mato-grossense.

Nos últimos anos, Deyverson marcou seu nome na história do Palmeiras e tem uma relação de muito carinho com o time paulista. O atacante foi o autor do gol do título brasileiro, em 2018, e da Libertadores, justamente contra o Flamengo, em 2021.