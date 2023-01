Hakim Ziyech deve deixar o Chelsea na janela de transferências em janeiro - AFP

Publicado 30/01/2023 19:51

O PSG está em negociações avançadas com o Chelsea para contratar Hakim Ziyech. O atacante aceitou a proposta, e os dois clubes já discutem a fórmula final do acordo. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Cabe destacar que Paris Saint-Germain e Chelsea precisam correr para concluir a negociação. Isso porque a janela de transferências da França e da Inglaterra termina nesta terça-feira, dia 31 de janeiro.

Segundo o jornal francês L'Équipe, que noticiou primeiro a negociação entre as partes, Ziyech também foi "cortejado" pelo Manchester United. No entanto, o atacante deu preferência para o clube de Paris.

Ziyech é cria das categorias do Heerenveen, da Holanda, país em que nasceu. Por lá, ele também defendeu o FC Twente e o Ajax.

Ele chegou ao Chelsea na temporada 2020/21. Nos Blues, foram 14 gols marcados e 11 assistências distribuídas em 98 partidas.

Na Copa do Mundo de 2022, ele foi peça fundamental para Marrocos conquistar o histórico quarto lugar. Os Leões do Atlas se tornaram a primeira seleção árabe e a primeira seleção africana a chegar tão longe no torneio.