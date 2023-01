Enzo Fernandez foi eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo 2022 - Glyn KIRK / AFP

Enzo Fernandez foi eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo 2022Glyn KIRK / AFP

Publicado 30/01/2023 17:49

O Chelsea se aproximou da contratação do meia Enzo Fernández, do Benfica. Após a negociação esfriar, o clube inglês aceitou pagar a multa rescisória do jogador com os portugueses, no valor de 120 milhões de euros (cerca de R$ 670 milhões), de acordo com o jornal "The Athletic". A definição do negócio deve acontecer nesta semana.

O Benfica contratou Enzo Fernández junto ao River Plate, da Argentina, em julho de 2022, pelo valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões). O negócio ainda tinha mais 8 milhões de euros (R$ 43 milhões) em variáveis. Na época, o meia argentino também interessava ao Flamengo, mas o clube português levou a melhor na disputa.

Enzo Fernández se destacou na conquista do título mundial da Argentina, no Catar, e foi eleito o melhor jogador jovem da competição. O meia despertou interesse imediato de diversos clubes grandes da Europa, mas a alta pedida do Benfica afastou a maioria. O Chelsea, no entanto, se manteve firme na negociação e, agora, está próximo do acordo.

Após mudar de dono durante o ano passado, o Chelsea investiu forte para a temporada de 2022/23. O clube inglês bateu o próprio recorde de investimento no mercado, com gastos de 425,49 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões). Os Blues superaram o Barcelona de 2017/18 como o clube que mais gastou em uma janela de transferências.