Fred entrevistou Cristiano Ronaldo pela primeira vez em 2018 - Reprodução

Publicado 30/01/2023 20:01

Rio - Confinado na casa do "BBB", Fred recordou sua primeira entrevista com Cristiano Ronaldo para o canal Desimpedidos, em 2018. Durante uma conversa com a atriz Bruna Griphao nesta segunda-feira, o jornalista contou que as negociações para o encontro levaram três anos e relatou seu nervosismo no dia do encontro.

"Cara, antes dele estar no lugar, você sente que ele tá chegando. O chão treme, você ouve o barulho. Ele demorou pra c*ralho pra chegar, ficamos esperando umas duas, três horas", contou Fred.

"Deve ser tipo a Rainha quando começa a chegar em algum lugar, tipo, a Rainha está chegando", comparou Bruna.

"Fui entrevistar ele em Madrid. Tava em Orlando com a minha irmã. Me ligaram, falando que eu ia para Madrid. Saí de lá e comecei a desenrolar, falar inglês, espanhol. Ele falou que já me conhecia, que o filho dele me assistia. Eu tava cagado. Ele foi muito firmeza", disse o jornalista.

Além da entrevista de 2018, Fred também gravou com Cristiano Ronaldo no fim de 2019. Na ocasião, o youtuber realizou um desafio com o craque português e a Rainha Marta.