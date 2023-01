O ônibus ficou de cabeça para baixo ao cair da ponte - Reprodução/ O Vigilante Online

O ônibus ficou de cabeça para baixo ao cair da ponteReprodução/ O Vigilante Online

Publicado 30/01/2023 12:21

Rio - Um acidente de ônibus com o Esporte Clube Vila Maria Helena , de Duque de Caxias, deixou o futebol carioca de luto nesta segunda-feira (30). O ônibus que levava a equipe de Ubaporanga, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, caiu de uma ponte na BR-116, em Além-Paraíba, e deixou quatro mortos e 29 feridos.

O ônibus caiu de cabeça para baixo, perto de um riacho. O Corpo de Bombeiros informou que quatro corpos foram retirados das ferragens e encaminhou 24 dos 29 feridos para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Além do motorista, estavam no veículo a comissão técnica e os jogadores. A causa do acidente não foi informada.

O Esporte Clube Vila Maria Helena disputou a Copa Nacional de Base, em Ubaporanga (MG), e foi campeão da categoria sub-18 e vice no sub-15. O evento aconteceu entre os dias 27 e 29 de janeiro. Das quatro vítimas, três possuem idade entre 14 e 17 anos, enquanto a outra vítima é um adulto com idade não informada pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Corpo de Bombeiros.

Após a notícia do acidente, o mundo do futebol se manifestou e prestou solidariedade ao Esporte Clube Vila Maria Helena nas redes sociais. Clubes do Rio como Botafogo, Vasco e Duque de Caxias lamentaram o acidente. A Federação Mineira de Futebol também se manifestou lamentando as quatro vítimas fatais e desejou força aos familiares e amigos.

Confira abaixo as publicações:

Botafogo: "O Botafogo lamenta o acidente com ônibus do Esporte Clube Vila Maria Helena (RJ). Muita força à instituição, e conforto aos familiares e amigos das vítimas envolvidas nesta tragédia. Um dia triste para o futebol"

Vasco: "O Vasco da Gama lamenta profundamente o trágico acidente envolvendo o ônibus da delegação do Esporte Clube Vila Maria Helena, na madrugada desta segunda-feira. O Clube presta solidariedade aos familiares e amigos neste difícil momento"

Duque de Caxias: "O Duque de Caxias lamenta profundamente o acidente sofrido por uma equipe da nossa cidade quando retornava da cidade de Ubaporanga-MG e deseja força a todos nesse momento tão difícil"

Fortaleza: "Uma tragédia como essa é motivo de dor para todos que fazem o futebol brasileiro. Que o Esporte Clube Vila Maria Helena, seus atletas, dirigentes, familiares e torcedores, possam receber toda a nossa força e solidariedade"

Atlético-MG: "É com pesar que o Atlético recebe a notícia do acidente com o ônibus do Esporte Clube Vila Maria Helena, de Duque de Caxias, esta madrugada, na BR-116. Nossos sentimentos aos familiares e amigos dos falecidos e nosso desejo de pronta recuperação a todos os feridos"

Federação Mineira de Futebol: "A FMF lamenta o falecimento dos integrantes do EC Vila Maria Helena, envolvidos em um acidente, nesta madrugada, aqui em Minas. Desejamos pronta recuperação aos feridos. Força aos familiares e amigos das vítimas neste momento tão difícil"