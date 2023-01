Treinador do Firgas teve mão esfaqueada - Foto: Reprodução/Deportes

Treinador do Firgas teve mão esfaqueadaFoto: Reprodução/Deportes

Publicado 30/01/2023 13:00

O futebol ganhou mais um capítulo triste de violência na história neste domingo. O jogo entre Unión Pedro Hidalgo B e CD Firgas, válido por uma competição local da região de Las Palmas, na Espanha, chamada "Segunda Aficionado", quase terminou em tragédia. A informação foi publicada pelo 'La Vanguardia'.

Logo após o apito final, uma confusão generalizada se instaurou entre os jogadores das duas equipes. A grande pancadaria comoveu as torcidas, que também se digladiavam nas arquibancadas. A confusão gerou uma grande invasão de torcedores no gramado do Estádio José Sepúlveda. Segundo os relatos do árbitro da partida, um torcedor chegou a esfaquear a mão do treinador do Firgas.

Em meio a briga, dois jogadores do time visitante chegaram a se refugiar no vestiário da arbitragem. Após o ocorrido, a Federação Inter-ilhas de Futebol de Las Palmas se manifestou publicamente condenando o acontecimento.

"A Federação Inter-ilhas de Futebol de Las Palmas lamenta profundamente, ao mesmo tempo que expressa o seu mais retumbante repúdio a estes episódios. Nesse sentido, o Comitê Disciplinar e Competitivo, dada a gravidade dos fatos descritos na ata, realizará uma reunião extraordinária nesta terça-feira para discutir o ocorrido", publicou a Federação.

Os dois clubes também se manifestaram sobre os acontecimentos. O Firgas divulgou uma nota esclarecendo de que apesar das cenas barbaras presenciadas, nenhum jogador ou membro da comissão técnica saiu ferido do local. O Hidalgo condenou a violência vista no Estádio José Sepúlveda e afirmou que irá expulsar dois jogadores do clube que estiveram em evidência na confusão.