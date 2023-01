Michele Umezu - Divulgação

Publicado 30/01/2023 12:41

Rio - A fisiculturista Michele Umezu, que ficou conhecida na mídia por ser mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo Nazario, fala abertamente sobre o uso de anabolizantes. Atualmente, a empresária tem acompanhamento médico, mas ela já fez uso dos esteróides por conta própria e sentiu efeitos colaterais.

"Já tive fazendo o uso errado, como eu não entendia, meu ex me aplicava, fiquei toda cheia de colateral, fiz tratamento depois. Depois eu descobri que ele aplicava para eu ter mais libido e não para me ajudar no meu objetivo", conta.

Michele diz que alguns esteróides aumentam a libido, mesmo com uso acompanhado por um profissional. "Dependendo do produto, porque são vários", destaca.

Ela conta que, atualmente, quase não tem efeitos colaterais por conta do uso dos hormônios. "Hoje eu faço o uso de um produto que não tem efeito colateral. É um produto que a maioria usa para finalização para o campeonato, famoso “cutting”. Minha categoria é muito seca então eu preciso secar para campeonato e pouco volume", comenta.

A empresária destaca que fazer o uso dos esteróides somente com prescrição médica é essencial para manter a saúde e não ter efeitos indesejáveis. "Eu faço com meu médico endocrinologista e tenho acompanhamento com meu nutricionista, que também é coach Arthur Pereira. Conheço muita gente com voz grave de anabolizante, fora outras coisas, muito pelo e mulheres com calvície", diz.

Michele acredita que este assunto precisa ser desmistificado no fisiculturismo.

"Na verdade, a maioria dos atletas faz uso. Eles não comentam por causa dos patrocinadores e laboratórios, mas temos atletas naturais também. As pessoas não admitem que tomam porque tem medo de serem julgadas e criticadas, inclusive pela própria família. Mas hoje existe um implante hormonal, o famoso chip da beleza, que você pode fazer uma combinação hormonal. Infelizmente é muito caro", pondera.

"Eu acredito que se a pessoa tem acompanhamento médico não tem problema. Agora o uso ficou mal falado porque tem gente que faz uso de produtos errados, até origem animal para ganho de massa, produtos comprados em loja Veterinária. Acho um absurdo", completa.

Michele diz que o uso dos fármacos pode ser necessário em algum momento da vida. "Quem não usa hormônios um dia vai ter que usar, até porque toda mulher tem que fazer reposição hormonal e homens também", finaliza.