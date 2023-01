André e João Gomes já se enfrentaram em diversas oportunidades - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 30/01/2023 15:46

Rio - O volante João Gomes foi anunciado no Wolverhampton, da Inglaterra, na manhã desta segunda-feira (30). Em uma rede social, André, jogador do Fluminense, mandou uma mensagem de carinho ao ex-volante do Flamengo, desejando muito sucesso na Europa.

"Irmão, que você possa brilhar nesse novo desafio. Você é craque demais. Toda sorte do mundo, irmão. Você merece demais", publicou o jogador do Fluminense.

André mandou recado ao amigo João Gomes Reprodução/Instagram

André e João Gomes são considerados dois volantes com futuro promissor para o futebol nacional. Embora tenham se enfrentado diversas vezes, jogando por clubes rivais, a dupla já demonstrou, em diversas oportunidades, a grande amizade e o carinho que tem um pelo outro.

João Gomes assinou com o Wolverhampton até junho de 2028. Já André renovou recentemente o seu contrato com o Fluminense, tendo uma extensão no seu vínculo até dezembro de 2026.