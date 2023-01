Hulk comemora gol marcado na vitória do Atlético-MG sobre a Tombense - Foto: Pedro Souza/Atlético

Hulk comemora gol marcado na vitória do Atlético-MG sobre a TombenseFoto: Pedro Souza/Atlético

Publicado 30/01/2023 15:51

Hulk perdeu 5,7 kg na vitória do Atlético-MG sobre o Tombense por 2 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Mineiro. A informação foi revelada pelo próprio clube, que registrou a pesagem do atacante antes e depois do jogo. Confira no vídeo abaixo:

Hulk antes do jogo: 97,6 kg

Hulk depois do jogo: 91,9 kg



Será que ele correu muito durante o jogo? O homem é uma máquina em campo! pic.twitter.com/RtMs3DGRMK — Atlético (@Atletico) January 30, 2023

Conforme visto no vídeo divulgado pelo Galo, Hulk entrou em campo com 97,6 kg. Após a partida, a balança mostrou que ele estava com 91,9 kg.

Vale lembrar que o jogo aconteceu no Estádio Soares de Azevedo, às 11h, com temperatura elevada. Além disso, a partida terminou sob forte chuva, o que fez com o que gramado ficasse ainda mais pesado.

NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE HULK PERDE UM PESO CONSIDERÁVEL DURANTE UM JOGO

No dia 13 de julho de 2022, na derrota para o Flamengo por 2 a 0, pela Copa do Brasil, o atacante viveu uma situação parecida. Na ocasião, Hulk perdeu 6 kg.

Para completar, ele ainda precisou passar pelo exame antidoping e só deixou o Maracanã quase 4h da manhã. Ele, consequentemente, perdeu o voo da delegação atleticana rumo a Belo Horizonte.

"Desde que cheguei no Atlético, esse foi o jogo que mais me desidratei. Eu perdi seis quilos hoje. Foi uma canseira (o exame antidoping). Estava cansado. Comecei com 97 kg, terminei com 91kg. E ainda cai no doping. Fiquei quatro horas ali, bebi 30 litros de água. Mas estava difícil urinar. Deu certo. Agora é voltar para casa", contou Hulk, na época.