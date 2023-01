Prefeito do Rio, Eduardo Paes fala sobre eventos esportivos que a cidade pode sediar, entre eles a Copa do Mundo Feminina - BETH SANTOS/Prefeitura do Rio

Prefeito do Rio, Eduardo Paes fala sobre eventos esportivos que a cidade pode sediar, entre eles a Copa do Mundo FemininaBETH SANTOS/Prefeitura do Rio

Publicado 31/01/2023 13:28

A CBF manifestou o desejo de sediar no Rio de Janeiro a Copa do Mundo Feminina de 2027. O torneio é um dos 73 eventos esportivos mapeados que podem acontecer na cidade nos próximos 10 anos, segundo um estudo feito em parceria da Prefeitura do Rio com a entidade privada Rio Convention & Visitors Bureau (RCV).



O projeto ainda é embrionário, mas é necessário correr com ele, já que uma possível candidatura para o Mundial feminino precisa ser enviada à Fifa ainda no primeiro trimestre deste ano. A definição da sede acontecerá em 2024 e um dos concorrentes é a parceria entre Alemanha, Bélgica e Holanda.

O estudo da prefeitura considerou critérios como atratividade turística, disponibilidade de espaços existentes, popularidade e relevância socioeconômica. Se o Rio conseguir atrair os dez eventos mais relevantes da lista, poderá conseguir, em uma década, mais de R$ 15 bilhões na atividade econômica local.

"Hoje, o Rio tem um conjunto de equipamentos esportivos que permite trazer para cá grandes eventos, que podem ter um impacto econômico fantástico na cidade", disse o prefeito Eduardo Paes.

Além do futebol, há outros mundiais na mira, como os de atletismo, de vôlei, de basquete masculino e feminino, golfe, hipismo e os Jogos Pan-Americanos, após ser sede em 2007.