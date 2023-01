Mendy sentiu dores na coxa esquerda e pode desfalcar o Real Madrid no Mundial de Clubes - ANDER GILLENEA / AFP

Mendy sentiu dores na coxa esquerda e pode desfalcar o Real Madrid no Mundial de ClubesANDER GILLENEA / AFP

Publicado 31/01/2023 10:56

O Real Madrid terá um desfalque de peso para o Mundial de Clubes. O lateral-esquerdo Ferland Mendy foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna esquerda e está fora da competição. O clube não informou um prazo de recuperação, mas a estimativa é de dois meses, de acordo com a imprensa espanhola.

Mendy sofreu a lesão durante a vitória no clássico contra o Atlético de Madrid por 3 a 1, pelas quartas de final da Copa do Rei. O lateral disputou 24 dos 30 jogos do Real Madrid na temporada 2022/23, sendo 22 como titular. Na partida contra a Real Sociedad, Carlo Ancelotti improvisou Camavinga na posição.

Além de Mendy, o Real Madrid ainda pode ter outros desfalques no Mundial de Clubes. Os laterais Carvajal e Lucas Vazquez e o volante Tchouaméni ainda se recuperam de lesão, mas a expectativa é que todos fiquem à disposição de Ancelotti para a competição.

O Real Madrid estreia no Mundial de Clubes no próximo dia 8 de fevereiro, contra o vencedor de Seattle Sounders, dos Estados Unidos, contra Al Ahly, do Egito, ou Auckland City, da Austrália. Já na outra chave, o Flamengo aguarda o vencedor de Wydad Casablanca, do Marrocos, contra o Al Hilal, da Arábia Saudita.