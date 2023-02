PSG realiza treino aberto para mais de 30 mil torcedores no Parque dos Príncipes

Treino aberto do PSG no Parque dos Príncipes - Foto: Divulgação/PSG

Treino aberto do PSG no Parque dos PríncipesFoto: Divulgação/PSG

Publicado 24/02/2023 16:29

Nesta sexta-feira, o PSG realizou um treino aberto no Parque dos Príncipes diante de mais de 30 mil pessoas. Em clima de festa, os jogadores ainda deram uma volta perto das arquibancadas do estádio para saudar os torcedores presentes no local.

Le tour d'honneur de nos & au Parc des Princes pic.twitter.com/QGnh1FyOD9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 24, 2023

As únicas ausências da atividade foram Neymar e Renato Sanches - ambos se recuperam de lesão. Já o técnico Christophe Galtier, que perdeu o treino de quinta-feira por conta de sintomas gripais, esteve presente no Parque dos Príncipes e comandou os trabalhos.

Em tempo: o próximo jogo do PSG acontece neste domingo, às 16h45 (de Brasília), contra o Olympique de Marselha no Vélodrome. Atualmente, o Paris Saint-Germain é o líder do Campeonato Francês, com 57 pontos. O adversário vem logo atrás, em segundo, com 55.