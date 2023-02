Haaland é o grande nome do Manchester City - AFP

Haaland é o grande nome do Manchester CityAFP

Publicado 24/02/2023 20:08

Em coletiva de imprensa, o técnico espanhol Pep Guardiola tirou a culpa de Erling Haaland pelo desempenho abaixo do esperado em 2023. Em 11 partidas disputadas, o centroavante e artilheiro da Premier League balançou as redes cinco vezes, sendo em apenas três jogos do Manchester City.



"É nossa culpa. Não do Erling (Haaland). Erling tem sido incrível durante toda a temporada. Quando acaba um jogo, eu sei se ele foi envolvido (no jogo) ou não e quem deveria ter se envolvido mais ou não. Depende da gente, não dele. Ele se move bem, temos que olhar um pouco mais para ele", disse.

Questionado sobre o atacante ter tido poucos toques na bola durante o duelo com o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões, Guardiola defendeu seu principal astro do elenco e comentou sobre as dificuldades da posição.

"No último jogo, você está certo, mas contra o Nottingham (Forest) não. Ele teve chances em Nottingham no primeiro e segundo tempo. Mas claro que temos que e vamos melhorar. Centroavante é a posição mais difícil do mundo, pois tem dois jogadores apenas focados nele."

Apesar da má fase no ano, Haaland segue com grandes números na temporada 2022/2023. Em 32 partidas, o jogador marcou 32 gols, sendo o artilheiro da Premier League com 26 gols anotados.