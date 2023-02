Max Verstappen é o atual bicampeão mundial da Fórmula 1 - GIUSEPPE CACACE / AFP

O segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 foi marcado por uma surpresa. O piloto Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, foi responsável pela melhor volta do dia com o tempo de 1m31s610. Ele superou o giro do atual bicampeão mundial Max Verstappen, que liderou a maior parte da sessão com a marca de 1m31s650.

O piloto holandês da Red Bull Racing participou apenas da sessão da tarde e deu 47 voltas. Verstappen, que deu 157 voltas e participou das duas sessões do primeiro dia da pré-temporada, foi menos exigido desta vez. Já o mexicano Sergio Perez foi para a pista pela primeira vez. O bicampeão mundial ganhará folga neste sábado (25), o último dia de testes.

Os pilotos Fernando Alonso, Logan Sargeant e Guanyu Zhou foram os únicos que participaram das duas sessões de treino nesta sexta-feira. Somente o trio ultrapassou a marca de 100 voltas. Já o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou o dia com 72 voltas completas, contra 26 de George Russell - que teve problema hidráulico com o W14.

Drugovich na pista

O piloto brasileiro Felipe Drugovich irá para a pista no último dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1. Ele substituirá novamente o canadense Lance Stroll, que se recupera de uma cirurgia na mão. O titular da Aston Martin fraturou o local após sofrer um acidente de bicicleta durante as férias.

Atual campeão da Fórmula 2, Felipe Drugovich guiou o carro da Aston Martin no primeiro dia de testes da pré-temporada. No segundo dia de atividades, o veterano Fernando Alonso realizou os testes. No último dia, a equipe mandará para a pista o brasileiro na parte da manhã e o espanhol à tarde.

Felipe Drugovich é piloto de desenvolvimento e também reserva da Aston Martin junto com o belga Stoffel Vandoorne. O brasileiro, que conquistou a Fórmula 2 na última temporada, vive a expectativa para correr no GP do Bahrein, no dia 5. A equipe, no entanto, ainda não definiu o substituto de Lance Stroll.