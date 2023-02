Gabriel Jesus desfalca o Arsenal desde a volta da Copa do Mundo do Catar - Foto: Justin Tallis/AFP

Gabriel Jesus desfalca o Arsenal desde a volta da Copa do Mundo do CatarFoto: Justin Tallis/AFP

Publicado 24/02/2023 17:31

Técnico do Arsenal, o espanhol Mikel Arteta atualizou sobre a recuperação do atacante Gabriel Jesus, que passou por uma cirurgia no joelho direito em dezembro e está tratamento para voltar aos gramados. Em entrevista coletiva, o comandante do clube londrino deu boas notícias aos torcedores.

"Ele está progredindo bem. Ele faz cada vez mais trabalhos no campo, então é bem positivo. Nós queremos contar com ele o mais rápido possível, mas respeitamos o tempo que o médico e os especialistas nos passaram. Ele está passando dos limites agora", disse.

Contratado para a atual temporada, Gabriel Jesus vinha sendo um dos destaques do Arsenal até a Copa do Mundo, até sofrer lesões no menisco e ligamento colateral do joelho direito. Em 14 partidas disputadas na Premier League, o centroavante marcou cinco gols e contribuiu com seis assistências.

Com o desfalque, o lugar do brasileiro está sendo ocupado por Eddie Nketiah, jovem revelado nas categorias de base. A previsão de retorno para Gabriel Jesus é no mês de março, para a reta final na luta pelo título.