Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 26/02/2023 22:00

Rio - Vencedor de duas Copas do Mundo, Cafu é o único ex-jogador a participar de três finais consecutivas do principal torneio de futebol de todos os tempos. Atento a escolha do novo treinador da seleção brasileira e um grande conhecedor da história do futebol nacional, o capitão do penta tem preferência por um comandante nascido no país para substituir Tite.

"Eu tenho uma preferência: Fernando Diniz, Acho que ele seria um grande nome para a seleção brasileira. Um técnico que conhece o futebol brasileiro, acho que é um nome que teria que ser bem analisado. Eu acho que ele tá preparado. Mas a melhor maneira de saber se ele tá preparado ou não é dando o cargo pra ele", afirmou o ex-jogador", afirmou em entrevista à "TNT Sports", durante desfile das campeãs do Carnaval do Rio.

Apesar do desejo do capitão, a preferência da CBF é por um treinador estrangeiro. O grande favorito é Carlo Ancelotti, que vai seguir no Real Madrid pelo menos até o meio de 2023. A Seleção jogará no fim de março contra Marrocos e será comandada interinamente por Ramon Menezes.