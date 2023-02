Manchester United conquistou o título da Copa da Liga Inglesa - Glyn Kirk/AFP

Publicado 26/02/2023 19:23

O Manchester United conquistou a Copa da Liga Inglesa, neste domingo, após vencer o Newcastle por 2 a 0. O título pôs fim a uma seca de seis anos dos Red Devils, mas, quando o assunto é dinheiro, não teve tanto impacto. A premiação destinada ao campeão, por exemplo, é inferior ao valor recebido pelos clubes eliminados na primeira fase da Copa do Brasil.



O Manchester United, campeão da Copa da Liga Inglesa, embolsará um prêmio de 100 mil libras (cerca de R$ 622 mil na cotação atual), enquanto o Newscastle, vice-campeão, recebe metade. Trata-se de valores irrisórios no contexto atual do futebol mundial, ainda mais para o país com a liga mais valiosa do mundo.

Até mesmo no contexto do futebol brasileiro, os valores podem ser considerados pequenos. Apenas pela participação na primeira fase da Copa do Brasil, a CBF paga aos clubes uma premiação entre R$ 750 mil e R$ 1,4 milhão, dependendo da divisão em que a equipe se encontra.



Premiação de cada fase da Copa do Brasil 2023:



1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões



Na outra competição mata-mata do futebol inglês, a premiação é bem maior. O ganhador da Copa da Inglaterra, a FA Cup, vai embolsar cerca de 3,8 milhões de libras (R$ 23,6 milhões). Ainda assim, o valor fica muito abaixo em relação à premiação da Copa do Brasil.