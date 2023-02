Camisa foi improvisada para representar os 10 gols do Pinheiro na goleada sobre o São José, pelo Campeonato Maranhense - Reprodução/Twitter

Publicado 26/02/2023 18:54 | Atualizado 26/02/2023 19:23

Maranhão - Uma cena inusitada aconteceu na partida entre Pinheiro e São José, realizada no último sábado, pelo Campeonato Maranhense. A equipe da casa fez incríveis 10 a 2 contra os visitantes, porém, o placar do Estádio Municipal Costa Rodrigues chamou ainda mais a atenção que o resultado elástico. Atualizado de forma manual, o marcador não foi projetado para mais que um digito. Porém, um torcedor resolveu improvisar e tratou de colocar uma camisa de número 10 para preencher o espaço no placar.

A cena repercutiu nas redes sociais no último sábado (25), com torcedores de diversos clubes destacando como, de fato, são os jogos sem os holofotes nos campeonatos de menor investimento.

Com a goleada de 10 a 2, o Pinheiro terminou a segunda fase do Campeonato Maranhense ocupando a segunda colocação, com sete pontos somados, e agora se prepara de olho no duelo com o Maranhão, pela semifinal, no próximo domingo (5/3).