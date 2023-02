Malcom e Claudinho em treinamento pelo Zenit, da Rússia - Divulgação / Zenit

Malcom e Claudinho em treinamento pelo Zenit, da RússiaDivulgação / Zenit

Publicado 24/02/2023 17:22

Os brasileiros Claudinho e Malcom terminaram o processo de tirar as suas cidadanias russas e podem atuar pela seleção local. O pedido foi assinado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. O anúncio foi feito pelo clube onde os dois atuam, o Zenit.

"O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, aprovou sua cidadania de acordo com o decreto relevante. Todos no Zenit parabenizam Malcom e Claudinho por se tornarem cidadãos da Rússia. Desejamos-lhes boa sorte e muitas mais vitórias com os azuis do céu azul-branco!", diz a nota no site oficial do clube.

Malcom e Claudinho estiveram presente no elenco que foi campeão olímpico em Tóquio, em 2021. Porém, por nunca terem atuado pela Seleção principal, eles podem defender a camisa de outro país.

Claudinho, Malcom e Matheus Cunha em ação pela seleção olímpica Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images Malcom atua no Zenit desde 2019, quando foi vendido pelo Barcelona. No clube russo, atuou 98 vezes, marcou 31 vezes e deu 16 assistências. Na temporada atual, tem números impressionantes, como o de 15 tentos em 23 partidas.

Já Claudinho chegou no clube de São Petersburgo em 2021, e também é nome constante na equipe titular. Com 50 jogos disputados na equipe, ele marcou 13 gols e 10 assistências.