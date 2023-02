João Félix em ação pelo Chelsea - Ian Kington/AFP

Publicado 24/02/2023 16:15

Emprestado pelo Atlético de Madrid ao Chelsea, João Félix "cutucou" o clube espanhol e Diego Simeone ao destacar sua oportunidade com a camisa da equipe inglesa. Em entrevista à "Eleven Sports", o jogador português comentou sobre sua fase nos Blues e o novo momento na carreira.

"A posição em que jogo e a maneira como jogamos é diferente da forma como jogávamos no Atlético. Claramente, tenho muito mais liberdade para pôr o meu futebol em prática, para estar no melhor nível para ajudar a equipe. Estou me sentindo bem jogando aqui", disse.

João Félix também comparou o carinho da torcida do Chelsea, que já criou uma música com seu nome, em relação ao clima com as arquibancadas no período em que defendeu os colchoneros.

"Estive três anos e meio no Atlético Madrid e não tive um cântico. Aqui no primeiro jogo tive logo um, mas aqui é normal, tem para quase todos os jogadores. Foi engraçado", brincou.

Com a camisa do Chelsea, João Félix disputou apenas quatro partidas e ainda n]ao conseguiu conquistar uma vitória com os Blues. O atacante marcou um gol na Premier League e é peça importante para o esquema do técnico Graham Potter.