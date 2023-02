Vini Jr é o grande destaque do Real Madrid na temporada - CESAR MANSO / AFP

Publicado 24/02/2023 15:42

Destaque do Real Madrid na temporada, o brasileiro Vini Jr foi elogiado por Diego Simeone na véspera do clássico da capital espanhola. Em entrevista coletiva, o treinador do Atlético de Madrid comentou sobre a evolução e a qualidade do atacante da seleção brasileira.

"Seu crescimento foi enorme. Foi feita uma grande aposta com ele e melhorou com os anos. Está em um momento extraordinário.", disse.

Vale lembrar que Vini Jr e Atlético de Madrid não têm uma relação de tanto respeito. Nos últimos jogos entre as equipes, o jogador foi vítima de ataques racistas de torcedores e foi criticado por jogadores colchoneros por conta de suas danças nas comemorações dos gols.

Em 35 partidas disputadas nesta temporada, Vini Jr marcou 18 gols e contribuiu com nove assistências. Em 2021/2022, o atleta balançou as redes 22 vezes, mas está próximo de bater essa marca e ter seu ano mais artilheiro.