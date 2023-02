Ronaldo Fenômeno - Divulgação/AFP

24/02/2023

Ronaldo Fenômeno aceitou o desafio promovido pela "Betfair" e elegeu o seu melhor time da história do futebol. Entre os 11 jogadores, o ex-atacante optou pela maioria de brasileiros em um elenco ofensivo, com dois meios-campistas e quatro atacantes. Zagallo foi técnico escolhido como comandante da equipe formada por estrelas.

Confira o time de Ronaldo: Buffon (goleiro italiano), Cafu (lateral-direito brasileiro), Franz Beckenbauer (zagueiro alemão), Paolo Maldini (zagueiro italiano), Roberto Carlos (lateral-esquerdo brasileiro), Zico (meio-campo brasileiro), Maradona (meio-campo argentino), Lionel Messi (atacante argentino), Pelé (atacante brasileiro), Ronaldo Fenômeno (atacante brasileiro) e Ronaldinho Gaúcho (atacante brasileiro).

Goleiro: "Vamos começar no gol com Buffon, um grande goleiro que, na minha geração, agarrava muito e era muito difícil marcar gol nele. É um excelente goleiro, para mim, o maior da história", iniciou Ronaldo com suas justificativas.

Linha de defesa: "É um time muito ofensivo, Cafu ficará na direita, livre para subir o tempo todo, Paolo Maldini, Franz Beckenbauer e Roberto Carlos formando a linha de quatro"



Meio-campo e ataque: "No meio, vamos ter um meio-campo de muita qualidade, com Zico usando a número 5, e Maradona, com a 8, sendo bem ofensivo. O ataque é formado por Lionel Messi, o rei Pelé, Ronaldinho Gaúcho e eu me escalando, obviamente"



Treinador: "Como treinador para comandar esse time de estrelas, coloco o melhor com quem já trabalhei na minha vida: Mário Jorge Lobo Zagallo".

Banco de reservas: "Eu teria um banco de reservas recheado de craques, como Garrincha, Rivaldo e Cristiano Ronaldo, e muitas outras feras que poderiam estar, com certeza, no time de todos os tempos de muita gente", encerrou.