Lelê comemorando um dos gols pelo Volta Redonda - Daniel Silva

Publicado 24/02/2023 14:26 | Atualizado 24/02/2023 14:32

O Vasco e o Fluminense desejam a contratação Lelê, do Volta Redonda. Porém, os dois gigantes do Rio podem ficar a ver navios. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Itaboraí Profut, equipe dona dos direitos do atacante, prioriza uma venda, e não um empréstimo.

O Vasco estaria na frente das negociações, por ter sido o primeiro clube a procurar. Porém, a proposta foi de um empréstimo com a opção de compra. O Fluminense fez apenas uma sondagem sobre o jovem, de 25 anos, e ainda avalia se irá abrir uma negociação.

A ideia da equipe dona dos direitos do jogador é vendê-lo por, pelo menos, R$ 5 milhões. Além dos dois clubes, o Athletico-PR e o Bahia também se mostraram como equipes interessadas por Lelê. Entretanto, o atacante sinalizou para seus representantes que o seu desejo é de continuar no futebol carioca.

Lelê é o artilheiro do Campeonato Carioca com sete gols, dois na frente de Gabigol, Pedro e Cano. Com a camisa do Volta Redonda, o atacante disputou 59 partidas e balançou as redes 23 vezes.