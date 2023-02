Pelo Fenerbahçe, Jorge Jesus vai enfrentar Sampaoli, do Sevilla - OZAN KOSE / AFP

Publicado 24/02/2023 13:08

A Uefa sorteou, na manhã desta sexta-feira, os jogos das oitavas de final da Liga Europa 2022/2023. Os duelos da ida estão marcados para o dia 9 de março, enquanto os da volta vão acontecer no dia 16, com mando obrigatório dos clubes que terminaram como líderes de suas chaves na fase de grupo.

Uma das partidas mais aguardadas da fase será entre Manchester United, da Inglaterra, contra o Real Betis, da Espanha. Os Reds eliminaram o Barcelona na última quinta-feira, após uma vitória de virada por 2 a 1. O clube espanhol avançou direto da fase de grupos porque foi o líder de sua chave.

Assim como o Betis, o Arsenal se classificou direto para as oitavas porque terminou no topo de seu grupo. Com isso, o clube inglês enfrentará o Sporting, de Portugal, que goleou o Midtjylland, da Dinamarca, por 4 a 0, na última quinta-feira.

Além disso, a partida entre Sevilla, da Espanha, e Fenerbahçe, da Turquia, vai proporcionar o reencontro de Jorge Sampaoli e Jorge Jesus. Os dois treinadores se enfrentaram duas vezes em 2019, quando um comandava o Santos e, o outro, o Flamengo, respectivamente. O último duelo entre os treinadores foi quando Sampaoli treinava o Olympique de Marselha, da França, e Jesus, o Benfica, de Portugal.

Confira os duelos das oitavas de final da Liga Europa:

Manchester United x Real Betis

Sporting x Arsenal

Sevilla x Fenerbahçe

Shakhtar Donetsk x Feyenoord

Union Berlin x Union Saint-Gilloise

Bayer Leverkusen x Ferencváros

Roma x Real Sociedad

Juventus x Freiburg