Cristiano Ronaldo é a principal contratação do Al Nassr, da Arábia Saudita - AFP

Publicado 24/02/2023 19:40

Dirigentes do Al-Nassr, clube saudita do craque Cristiano Ronaldo, abriram conversas pela contratação do zagueiro Sergio Ramos. Segundo o jornal "Marca", desde a chegada de Cristiano Ronaldo, a diretoria busca novos astros do futebol, principalmente após observar o duro confronto entre Al Hilal e Real Madrid no Mundial de Clubes.



O futuro do defensor ainda não está definido, uma vez que seu contrato com o Paris Saint-Germain se encerra ao fim da temporada. Na última quinta-feira (23), o jogador decidiu se aposentar da seleção espanhola após conversar com o técnico Luis de la Fuente e ouvir que não estava nos planos da Fúria para os próximos anos.

Próximo de completar 37 anos, Sergio Ramos tem menos um motivo para se manter nos principais clubes da Europa, enquanto tem a opção de ganhar um salário astronômico caso decida se transferir ao Al-Nassr. No entanto, o veterano só deve definir seu destino quando o PSG se posicionar quanto ao vínculo.



Além do espanhol, o clube saudita sonha com a chegada de Luka Modric, embora o meia tenha o desejo de renovar seu contrato com o Real Madrid. Neste momento, os espanhóis estão satisfeitos com os serviços do croata e uma saída é vista com dificuldade na próxima temporada.