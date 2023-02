Corinthians e Santos se uniram para ajudar as vítimas da chuva no litoral paulista - Foto: Divulgação/Corinthians

Publicado 24/02/2023 19:03

Corinthians e Santos criaram uma ação conjunta para ajudar as vítimas das chuvas que atingiram o litoral paulista. As camisas usadas pelos 11 titulares de cada time no clássico deste domingo serão autografadas pelos respectivos jogadores e leiloadas no site "Play For a Cause".

Além disso, elas terão um patch especial na barra frontal com a frase "#juntospelolitoral" para simbolizar a união entre Corinthians e Santos.

O leilão começará junto com o apito inicial do jogo. Os lances iniciais são de R$ 800, e a ação fica no ar até o dia 09 de março. O valor arrecadado será doado para as vítimas do desastre.

Em tempo: Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro. A partida é válida pelo Campeonato Paulista.

TRAGÉDIA NO LITORAL

Desde o sábado passado, 18, fortes chuvas atingiram o litoral de São Paulo, o que causou mais de 50 mortes e deixou mais de 2.500 pessoas desabrigadas. Além disso, cidades como São Sebastião e Bertioga sofrem com desabamentos, alagamentos e falta de abastecimento.