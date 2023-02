Rafaela Carvalho - Reprodução / Instagram

Rafaela CarvalhoReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2023 13:20

Rio - O ex-jogador Welliton, de 36 anos, que defendeu clubes como Goiás e São Paulo está sendo acusado pela ex-mulher de espancá-la, ameaçá-la e persegui-la por um período de seis anos. Em suas redes sociais, Rafaela Carvalho exibiu marcas que teriam sido feitas pelo ex-atacante.

fotogaleria

"Diante toda repercussão da minha história. Diante tantas mensagens , tanto acolhimento, tantas pessoas me falando coisas boas. Tantas mulheres gritando por socorro. Decidi postar aqui um pouco do que vivi. Não é fácil. Mas não é uma história de feminicídio. É uma história de SUPERAÇÃO! A todas as mulheres que vivem isso, sintam-se abraçadas por mim!!!! Juro que queria poder acolher cada uma de vocês. E NÃO SE CALEM!!!!!!!", escreveu Rafaela.



De acordo com o portal "UOL", Welliton é alvo, no Brasil, de pelo menos quatro ações que tratam de ameaça, agressões físicas e psicológicas e perseguição. Além disso, Rafaela narra ter sido vítima de reiterados abusos fora do país.



Além de defender Goiás e São Paulo, o ex-atacante passou pelo Grêmio. Welliton também atuou no futebol russo e na Arábia Saudita. Ele encerrou a carreira no ano passado, após passar pelo Novorizontino.