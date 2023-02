Carlo Ancelotti - AFP

Publicado 24/02/2023 11:00

Espanha - O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti segue encantado com o momento de Vinicius Junior. Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, o italiano destacou a evolução do brasileiro em finalizações. O comandante afirmou que tudo isso ocorreu por conta do esforço do jovem.

"O que Vinicius mostra em campo é o que sempre busca nos treinos. Ele melhorou muito na finalização porque treinou muito. Depois do treino, Vinicius gasta 10-15 minutos para melhorar sua finalização . O desafio pela frente é a continuidade. Tentar 90 minutos, isso é que é difícil", disse.

Outro fator destacado por Ancelotti são as poucas lesões de Vinicius Junior. O italiano exaltou o cuidado e a genética do brasileiro, de 22 anos.

"É raro nunca se lesionar, mas tem uma genética espetacular. Graças aos pais. E depois o profissionalismo, porque cuida muito bem de si mesmo, antes e depois dos jogos e treinos. É um menino que está muito focado em seu trabalho", afirmou.