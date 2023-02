Brasil perdeu para Porto Rico no basquete - Foto: Divulgação/CBB

Brasil perdeu para Porto Rico no basqueteFoto: Divulgação/CBB

Publicado 24/02/2023 00:07

Com uma cesta de Tremont Waters no estouro do cronômetro, o Brasil perdeu para Porto Rico por 92 a 90 no Ginsário Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS), nesta quinta-feira, e se complicou na briga pela vaga no Mundial. Por conta do resultado, a Seleção precisará vencer os Estados Unidos para ir à competição.

"Jogos entre Brasil e Porto Rico são historicamente sempre muito equilibrados, hoje não foi diferente. Precisamos trabalhar, melhorar e vencer o jogo diante dos Estados Unidos para carimbar nosso lugar na Copa do Mundo", analisou o técnico Gustavo De Conti.

Com o resultado, a Seleção Brasileira fica com uma campanha de sete vitórias e quatro derrotas no Grupo F das Eliminatórias. Para ir ao Mundial, o Brasil deverá vencer os Estados Unidos no próximo domingo, às 21h10, novamente no Ginásio Arnão.

Vale lembrar que garantem vaga no torneio os três primeiros colocados do Grupo E e os três primeiros colocados do Grupo F. O melhor quarto também avança para a Copa do Mundo.