Antony marcou o gol da virada do Manchester United sobre o Barcelona - Oli Scarff/AFP

Publicado 23/02/2023 19:21

Nesta quinta-feira (23), o Manchester United venceu o Barcelona de virada pelo placar de 2 a 1 e avançou às oitavas de final da Liga Europa. Em Old Trafford, os Red Devils fizeram segundo tempo impecável e contaram com brilho de dupla brasileira.

Vale lembrar que no primeiro duelo, no Camp Nou, as equipes empataram pelo placar de 2 a 2 em duelo emocionante. O sorteio das oitavas de final da Liga Europa será realizado nesta sexta-feira, a partir das 11h (de Brasília). O United pode enfrentar Betis, Fenerbahçe, Ferencváros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad ou Union Saint-Gilloise. O Arsenal não pode ser um adversário, pois equipes do mesmo país só poderão duelar a partir das quartas de final

O primeiro gol da partida foi marcado pelo atacante Lewandowski, em cobrança de pênalti, na casa dos 18 minutos da etapa inicial. De Gea acertou o canto, chegou a tocar na bola, mas não com força suficiente para tirá-la da direção do gol.

No segundo tempo, a equipe comandada por Erik ten Hag ocupou o campo de ataque e empatou logo aos dois minutos. Bruno Fernandes acionou Fred na entrada da área e o volante da seleção brasileira finalizou com força no canto esquerdo de Ter Stegen.

A virada do time da casa saiu aos 28 minutos, quando Antony, de primeira, completou a sobra que veio dos pés de Fred e acertou o canto direito, sem chances para o goleiro do Barcelona.

O Manchester United terá pela frente uma decisão no final de semana. No próximo domingo (26), os Red Devils encaram o Newcastle às 13h30 (de Brasília) no Wembley, pela grande final da Copa da Liga Inglesa. O Barcelona, no mesmo dia, encara o Almería fora de casa, às 14h30 (de Brasília), para se manter na liderança do Campeonato Espanhol.