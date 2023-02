Max Verstappen foi o piloto com mais voltas no primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 - GIUSEPPE CACACE / AFP

Publicado 23/02/2023 18:59

A Fórmula 1 voltou! No primeiro dia de testes da pré-temporada, a atual campeão de construtores Red Bull Racing liderou com 157 voltas, sendo todas do bicampeão mundial Max Verstappen. O holandês foi o único a participar das duas sessões em Sakhir, no Bahrein, e fez o melhor tempo do dia com 1m32s837.

A Red Bull decidiu que Max Verstappen faria as duas sessões desta quinta-feira (23), além da manhã desta sexta (24). O piloto mexicano Sergio Pérez irá pela pista pela primeira vez à tarde e também realizará todas as atividades do sábado (25).

Por outro lado, a Mercedes mandou para pista os dois pilotos. Ao todo, a equipe alemã deu 152 voltas. O heptacampeão Lewis Hamilton fez 83 voltas e o sexto melhor tempo do dia, com 1m33s508. Já George Russell deu 69 voltas e teve o nono melhor tempo, com 1m34s174.

Os carros voltam para a pista nesta sexta-feira, a partir das 4h (de Brasília), em Sakhir, no Bahrein. O GP do Bahrein, que abrirá a temporada de 2023, acontece no dia 5 de março.

Brasil na pista

Campeão da Fórmula 2, o piloto Felipe Drugovich substituiu Lance Stroll, na Aston Martin. O canadense sofreu lesões nos dois pulsos em um acidente de bicicleta e precisou passar por cirurgia em um deles. O brasileiro deu 40 voltas e teve o 14º melhor tempo do dia, com 1m34s564.

Hamilton de olho na Red Bull

O heptacampeão Lewis Hamilton foi flagrado olhando o carro da Red Bull, antes do início dos testes de pré-temporada. O britânico aproveitou o momento em que os carros estavam expostos para uma sessão de fotografia e checou os detalhes do chassi. Ele estava acompanhado do seu ex-companheiro Valtteri Bottas, atualmente na Alfa Romeo.