Erik ten Hag durante o jogo do Manchester United contra o BarcelonaFOTO: Oli SCARFF / AFP

Publicado 23/02/2023 20:21

O técnico Erik ten Hag foi só elogios a Antony e Fred após a vitória do Manchester United sobre o Barcelona por 2 a 1, nesta quinta-feira, pelo jogo da volta dos play-offs da Liga Europa. Além da boa atuação, os brasileiros marcaram os gols que viraram o jogo para os Red Devils no Old Trafford.

"Antony é corajoso, ele vai para cima e lutar. Fred teve um papel importante em Barcelona e esta semana. Ele teve que parar Frenkie de Jong - ele teve que ser como um mosquito, em cima dele! Temos algumas grandes personalidades nesta equipe", disse ten Hag.

Com o resultado, o Manchester United garantiu vaga nas oitavas de final da Liga Europa. O sorteio para definir o adversário acontecerá nesta sexta-feira, a partir das 11h (de Brasília). Os Red Devils podem enfrentar Betis, Fenerbahçe, Ferencváros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad ou Union Saint-Gilloise. O Arsenal não é uma possibilidade, já que equipes do mesmo país só poderão duelar a partir das quartas.

"É uma vitória brilhante, quando você pode vencer o Barcelona, que está com oito pontos de vantagem na La Liga. Um desempenho magnífico - vamos levar isso conosco para a temporada, isso nos fará acreditar que podemos vencer o grandes jogos", afirmou o treinador.

Em tempo: agora, o Manchester United vira a chave para a final da Copa da Liga Inglesa. A decisão, que será contra o Newcastle, acontece às 13h30 (de Brasília) deste domingo, no Wembley Stadium.