Ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 23/02/2023 19:51

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes brincou com o colega e palmeirense Dias Toffoli ao dizer que o Palmeiras não tem Mundial. O momento de descontração aconteceu nesta quinta-feira, durante uma sessão do STF que foi transmitida na TV Justiça.

"Eu nem quis dizer que depois daquele trágico evento no Corinthians com a Rússia, nós extirpamos os russos do Corinthians e depois ainda fomos campeões mais duas vezes do Brasileirão e uma do Mundial, em 2012, que o Palmeiras não tem, infelizmente, Ministro Toffoli", disse Moraes.

Momento em que Alexandre de Moraes, ministro do STF, diz ao vivo que o Palmeiras não tem Mundial.



@Metropoles

TV Justiça pic.twitter.com/5uTFSNWkwP — Planeta do Futebol (@futebol_info) February 23, 2023

O assunto em pauta era o uso de aplicativos russos no Brasil. Mores, que é corintiano, então, aproveitou para lembrar a parceria do clube paulista com a empresa MSI.

Em julho de 2007, a Justiça Federal chegou a determinar a prisão do russo Boris Berezovsky e dos iranianos Kia Joorabchian e Nojan Bedroud por suspeita de lavagem de dinheiro na parceria em questão.

Na época, a denúncia do MP, que baseou o pedido, indicava que o empresário russo utilizou o Timão para lavar dinheiro obtido de maneira ilícita fora do país. Por isso, o ministro se referiu a parceria como "trágico evento no Corinthians".