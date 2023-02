Xavi, técnico do Barcelona - Oli Scarff/AFP

Publicado 23/02/2023 21:38

O técnico Xavi Hernández, do Barcelona, lamentou a eliminação da Liga Europa após a derrota por 2 a 1 para o Manchester United, nesta quinta-feira (23), em Old Trafford. Com o resultado, o placar agregado fechou em 4 a 3 para o clube inglês, que avançou às oitavas de final.

"O gol de empate nos causou muito dano, foi uma bola dividida que perdemos. Perder estes duelos foi a chave. Eles são uma grande equipe, colocaram muita intensidade. É uma lástima porque tínhamos a partida controlada depois de um primeiro tempo muito bom, em que jogamos confortáveis. Acho que foi uma eliminatória muito igual nas duas partidas, mas os pequenos detalhes os favoreceram", disse, após o duelo.

"É uma decepção enorme porque tínhamos muita ilusão. Creio que competimos bem, mas tínhamos um grande rival pela frente. Eles são fisicamente muito fortes. Repito, eles nos causaram muito dano com o primeiro gol, não conseguimos controlar o segundo tempo como fizemos no primeiro", completou.

O Barcelona agora foca na disputa do Campeonato Espanhol, líder com 59 pontos. O próximo compromisso da equipe de Xavi será no domingo (26), fora de casa, diante do Almería, às 14h30 (de Brasília).