Rio - Botafogo e Flamengo se encontram na noite deste sábado (25) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para confronto importante pela ponta da tabela do Campeonato Carioca. O duelo marca o reencontro de Luís Castro e Vítor Pereira, técnicos portugueses que vivem momentos opostos, mas com algo em comum: a pressão no início de seus trabalhos.

O comandante do Glorioso vai para sua segunda temporada pelo clube e, com trabalho sólido no início de 2023, tem correspondido as expectativas por um ano competitivo e com elenco praticamente inalterado em relação à última temporada.

Do outro lado, VP passa por fase turbulenta no Rubro-negro. Após fracassar na Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, perder na semifinal do Mundial de Clubes para o Al Hilal e largar atrás na Recopa Sul-Americana contra o Independiente del Valle, o treinador quer recuperar a confiança de um trabalho recente, que já é alvo de críticas.

Vítor Pereira passa pelo Flamengo - separando as brigas por títulos e os contextos esportivos - um cenário parecido com o de Luís Castro nos primeiros meses de Botafogo: desconfiança, problemas quanto ao desempenho e cobranças das arquibancadas.

Os portugueses também estão em lados opostos quando o assunto trata dos dois sistemas defensivos. Se por um lado o Botafogo tem apresentado dificuldade aos adversários no Cariocão, por outro, o Flamengo vê o setor como algo a ser corrigido e fator crucial nos fracassos recentes nas disputas por taças. Diferente dos tempos de Corinthians, Vítor Pereira não conseguiu transformar a zaga rubro-negra como ponto forte do time.

A bola rola para o clássico entre Botafogo e Flamengo às 18h (de Brasília) deste sábado (25), no Estádio Mané Garrincha, na capital federal. O Rubro-negro lidera o Campeonato Carioca com 20 pontos, enquanto o Glorioso aparece na segunda posição, com 16 somados. VP mandará a campo um time alternativo por conta do segundo duelo da Recopa contra o Independiente del Valle, na terça-feira (28), enquanto Luís Castro irá com time titular, tendo apenas os desfalques de Adryelson e Rafael, expulsos na derrota para o Vasco.