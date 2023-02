Lewandowski fez um gol, mas não conseguiu evitar eliminação do Barça na Liga Europa - Foto: AFP

Publicado 24/02/2023 14:08

O Barcelona não vive sua melhor fase. Ao ser eliminado da Liga dos Campeões ainda na fase de grupos no final do ano passado, o clube vai ficar longe da meta estipulada no orçamento 2022/23 para receitas com os torneios europeus. A situação, agora, piorou na última quinta-feira, quando foi derrotado por 2 a 1 de virada pelo Manchester United, e deixou a Liga Europa.

A previsão de receita geral do Barcelona era de 100,9 milhões de euros (R$ 550,2 milhões). No entanto, o clube já perdeu 26 milhões de euros (R$141,7 milhões) por não atingir o planejamento de chegar às quartas de final da Liga dos Campeões. E, já que não avançou para as oitavas de final da Liga Europa, o Barça só vai receber 500 mil euros (R$ 2,72 milhões) pela participação no playoff da competição.

Com isso, o Barcelona vai receber cerca de 70,5 milhões (R$ 384,4 milhões) pela presença, resultados e receitas de marketing nos dois torneios nesta temporada. Essa quantia passa longe do que o clube já recebeu em 2018/19, quando embolsou o valor recorde de 117,3 milhões de euros, algo em torno de R$ 641,3, na cotação atual.