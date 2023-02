Campo ficou cheio de pelúcia após gesto de torcedores do Besiktas, da Turquia - Handout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

Publicado 27/02/2023 18:33

Uma bela e inusitada cena aconteceu no empate em 0 a 0 entre Besiktas e Antalyaspor, domingo na Turquia. O jogo foi interrompido aos cinco minutos com uma "chuva" de pelúcias, jogadas pelos torcedores no campo.

O gesto foi em solidariedade às vítimas do terremoto na Turquia e na Síria, no início de fevereiro. As pelúcias fizeram parte de uma campanha de torcedores do Besiktas para doar brinquedos às milhares de crianças que sobreviveram e estão desabrigadas após a tragédia.



Os jogadores, que durante o aquecimento vestiram camisas com os nomes das cidades do sul da Turquia atingidas pelo terremoto, aplaudiram o gesto dos torcedores. O Besiktas disputou a primeira partida pelo Campeonato Turco desde a tragédia.



"Nossos torcedores organizaram um evento significativo para dar moral às crianças afetadas pelo terremoto. Eles jogaram lenços, boinas e pelúcias para presentear as crianças da região do terremoto", disse o clube em comunicado.



O terremoto de 7,8 de magnitude nos dois países destruiu mais de seis mil imóveis somente na Turquia e fez mais de 50 mil vítimas.