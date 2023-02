Márcia Aoki, viúva de Pelé, recebeu a homenagem da Fifa das mãos de Ronaldo Fenômeno - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 27/02/2023 17:36

Falecido no dia 29 de dezembro de 2022, Pelé recebeu mais uma homenagem da Fifa. Na abertura do 'The Best', o Rei do futebol foi homenageado com um troféu especial. A honraria foi entregue pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno para a viúva Márcia Aoki. O presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino, exaltou o maior jogador de todos os tempos.

"Pelé é o futebol. Nós perdemos o Pelé, sentimos falta dele, mas ele é eterno e estará sempre entre nós", disse o presidente da Fifa.

Convidado especial na cerimônia, Ronaldo Fenômeno também rasgou elogios ao melhor jogador de todos os tempos. O dono do Cruzeiro e do Real Valladolid, da Espanha, lembrou que Pelé era moderno e a frente do seu tempo, além de ter impacto na sociedade defendendo causas sociais em tempos mais difíceis.

"Quando lembro do Pelé, vejo um jogador muito a frente do seu tempo. Pelé serviu de inspiração para mim e para todo mundo do futebol. Nos anos 50, ele já era moderno e extremamente inteligente. Ele também teve impacto na sociedade. Quando ele jogava, o mundo era ainda mais racista do que é hoje, mas ele mostrou que um negro poderia ser melhor e vencer o racismo", afirmou.