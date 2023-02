Nike lançou uma camisa verde para a Seleção em 2017. Uniforme, no entanto, não foi usado em nenhuma partida - Divulgação/CBF

Publicado 27/02/2023 17:24

Rio - A seleção brasileira terá uma grande novidade na Data Fifa de julho. Nesta segunda-feira (27), o jornalista André Rizek revelou que, pela primeira vez na história, a Seleção usará um uniforme inteiramente verde. O fato ocorrerá em um amistoso com um adversário que ainda não foi definido.

"Vai ser um jogo na Amazônia para falar sobre a preservação do local, para falar da importância que tem para o mundo", disse Rizek no "Seleção SporTV", antes de completar:

“Uma questão muito cara para essa gestão da CBF é a camisa amarela do Brasil. O simbolismo que ela trouxe recentemente e a resistência que há a ela no nosso país, porque nos últimos anos ela foi vista como um símbolo político. Então usar a camisa da seleção brasileira, no Brasil recentemente, virou um manifesto político. Inclusive, se você for olhar os atos golpistas no dia 8 de janeiro, ali tem muita gente com a camisa da seleção brasileira”, destacou o jornalista.

André Rizek, por fim, rasgou elogios à atitude da CBF, e destacou o fato da ação ter sido vista positivamente pela Nike, atual fornecedora de material esportivo da Seleção.

"A gente acabou de ver a questão dos Yanomamis. Não será um jogo de viés político, meio-ambiente é um viés de sobrevivência. A CBF quer abraçar essa causa. A Nike, fornecedora, adorou a ideia. A informação é segura. Então, o Brasil fará um jogo de verde, na Amazônia, e com a renda inteiramente revertida para a SOS Amazônia, que é uma instituição que trabalha pela preservação ambiental. E a ideia é que a CBF traga essas pautas de sobrevivência e de todos os brasileiros para mais próximo da seleção brasileira, o que eu achei um baita acerto. É uma ideia muito boa”, encerrou.