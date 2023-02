Hakimi em ação pelo PSG - Anne-Christine Poujoulat / AFP

Publicado 27/02/2023 16:59

Após o caso de Daniel Alves, mais um lateral-direito pode estar sendo investigado por estupro. De acordo com o jornal francês "Le Parisien", Hakimi, do PSG, está sendo investigado após ter sido acusado de violência sexual por uma jovem de 23 anos. A suposta vítima não quis apresentar uma queixa para a polícia, apenas uma "declaração de violação".

A história teria começado no dia 16 de janeiro, em que a mulher e o lateral marroquino teriam iniciado uma conversa por meio de uma rede social. Na noite do último sábado (25), Hakimi teria pedido um carro particular para a jovem com destino a sua casa, e ela foi. Porém, ao chegar na residência do jogador do PSG, ela teria sido abusada por ele.

Segundo ela, Hakimi teria forçado inúmeros contatos sexuais, incluindo ter colocado os seus dedos na sua vagina contra a sua vontade. Além disso, ele teria beijado os seios da moça sem o seu consentimento. Ela conseguiu sair dessa situação após ter empurrado o jogador com o pé. A suposta vítima mandou uma mensagem para uma amiga, que a tirou dos arredores da residência do lateral marroquino.

Hakimi foi desfalque dos últimos dois jogos do PSG, incluindo o do último domingo (26), contra o Olympique de Marselha, devido a uma lesão e teria ficado sozinho em casa durante o fim de semana. O marroquino teria aproveitado que sua esposa e dois filhos viajaram para Dubai para chamar a suposta vítima para sua casa.