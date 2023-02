Cameron Norrie é o campeão do Rio Open 2023 - Foto: João Pires

Publicado 27/02/2023 15:47

O britânico Cameron Norrie não escondeu a felicidade com o título do Rio Open 2023. Após a vitória sobre o espanhol Carlos Alcaraz, que é o atual número dois do mundo, ele falou sobre o período em que ficou na cidade, lembrou da ida à Rocinha e destacou que esta conquista foi especial.

"Foi uma experiência incrível essa semana aqui. Fui à praia, fiz coisas diferentes, como visitar a Rocinha, jogar tênis com algumas crianças de lá. Espero voltar um dia. Eles pediam fotos, conversavam. Também fui assim quando criança e acho muito legal. Esse título é especial para mim", disse o tenista.

Norrie, vale lembrar, não teve vida fácil na decisão. Em um jogo acirrado de 2h41 - final mais longa da história do torneio -, o britânico venceu Alcaraz de virada por 2 sets a 1, parciais 5/7, 6/4 e 7/5.

"Foi um jogo incrível, uma grande batalha, enfrentar e vencer um jogador top. Tive que ser muito paciente, mudar as coisas ao longo do jogo, ir a fundo, correr e lutar muito", analisou.

Com o título, Cameron Norrie ganhou 500 pontos e subiu uma posição no ranking. Agora, ele é o 12º melhor do mundo. Além disso, pela conquista, o britânico faturou R$ 1.950.553.

Carlos Alcaraz, por sua vez, segue como o segundo melhor do mundo - se tivesse vencido, igualaria Novak Djokovic no topo do ranking. Ele ganhou 300 pontos e recebeu premiação de R$ 1.049.493.