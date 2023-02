Cameron Norrie venceu Carlos Alcaraz e conquistou o título do Rio Open - FotoJump/Rio Open

Cameron Norrie venceu Carlos Alcaraz e conquistou o título do Rio OpenFotoJump/Rio Open

Publicado 27/02/2023 15:08

Rio - Após 2h40 de partida, Cameron Norrie se consagrou campeão do Rio Open de Tênis. No último domingo (26), o britânico venceu o espanhol Carlos Alcaraz por 2 a 1 (5/7, 6/4 e 7/5) e conquistou o maior título de sua carreira.

O ponto do título! Cameron Norrie é o campeão da edição de 2023 do Rio Open! #ODia pic.twitter.com/5WEROo4dgF — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) February 26, 2023

Mesmo campeão, Norrie não teve o grande favoritismo da torcida na decisão. Ao final da partida, no entanto, o campeão foi bastante aplaudido e agradeceu o carinho que recebeu durante toda sua estadia no país.

"Não posso deixar de agradecer ao público do Brasil. Estar aqui foi muito divertido. É uma torcida maravilhosa, principalmente as crianças, que nos procuram para tirar fotos e dar carinho o tempo todo. Gostei muito também de conhecer a Rocinha, uma experiência maravilhosa. Foi um torneio maravilhoso e eu espero voltar", disse o britânico.

Durante o duelo, a grande maioria dos torcedores presentes na Arena Guga Kuerten gritavam o nome de Alcaraz. O apoio não foi o suficiente para fazer com que o segundo colocado no ranking da ATP se tornasse o primeiro jogador a ser bicampeão do Rio Open. Em coletiva após a decisão, o espanhol, de apenas 19 anos, agradeceu o carinho que recebeu.

"É incrível ter o carinho de tanta gente aqui no Brasil, ser tão querido pelos torcedores. Torneio que joguei aqui em 2020 e tenho grande carinho. Tenho boas recordações, muito bonitas", destacou Alcaraz.

Perguntei ao vice-campeão do Rio Open, Carlos Alcaraz, sobre como é ser um dos tenistas mais queridos pela torcida brasileira com tão pouca idade. #ODia pic.twitter.com/ZyKV0K0zUC — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) February 27, 2023

Com o resultado, Carlos Alcaraz perdeu a chance de empatar com o sérvio Novak Djokovic no topo do ranking da ATP. Por outro lado, Cameron Norrie subiu uma posição, e agora ocupa o 12º lugar na classificação das simples.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão sob supervisão de Lucas Felbinger