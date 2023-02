Mbappé comemora o último gol marcado na vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha - FOTO: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Mbappé comemora o último gol marcado na vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha FOTO: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Publicado 27/02/2023 14:55

Mbappé fez história na vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha, no último domingo, pelo Campeonato Francês. Isso porque ele chegou à marca de 200 gols com a camisa do Paris Saint-Germain e se igualou a Edinson Cavani como maior artilheiro da história do clube.

O atual camisa 7 do time da capital francesa marcou dois dos três gols na vitória por 3 a 0. Com o resultado, o PSG chegou aos 60 pontos e se isolou ainda mais na liderança. O Olympique de Marselha vem em segundo, com 52.

Cabe destacar que Mbappé precisou de menos jogos do que Cavani para alcançar o feito. Até aqui, o francês disputou 246 partidas pelo PSG. Já o uruguaio teve 301 jogos com a camisa do Paris Saint-Germain.

VEJA A LISTA DOS MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO PSG

1) Edinson Cavani e Kylian Mbappé - 200 gols



3) Zlatan Ibrahimovic - 156 gols



4) Neymar Jr - 118 gols



5) Pedro Miguel Pauleta - 109 gols



6) Dominique Rocheteau - 100 gols



7) Mustapha Dahleb - 98 gols



8) François M'Pele - 95 gols



9) Ángel Di María - 92 gols



10) Safet Susic - 85 gols