Lewandowski está fora do clássico entre Barcelona e Real MadridFoto: AFP

Publicado 27/02/2023 14:06

Após perder uma invencibilidade de 13 jogos no Campeonato Espanhol ao ser derrotado pelo o Alméria por 1 a 0 , neste domingo (26), o Barcelona vai entrar em campo diante do Real Madrid, na quinta-feira (2), com mais uma dor de cabeça. O atacante Robert Lewandowski, que saiu com lesão do último duelo, teve uma sobrecarga no bíceps femoral da coxa esquerda, e está fora do clássico pela semifinal da Copa do Rei.